高揚凱拜託鄉親父老11月26日投票，市長支持6號蔣萬安，議員唯一支持9號高揚凱，讓這兩位理念相同、情義相挺的年輕人。（高揚凱競辦提供／游念育台北傳真）

國民黨台北市大安、文山區市議員候選人高揚凱，曾獲前總統馬英九推薦，「揚凱性格忠厚善良，做人誠懇實在，是最優秀的在地子弟，也是最值得鄉親信任的市議員。」

馬英九拜託厝邊隔壁、鄰里鄉親，全力支持國民黨年輕的新秀戰將順利當選；正因為高揚凱出身在地，所以最了解在地的問題所在，提出的政見都是地方建設與鄉親生活所需，是真正符合鄉親需要的政策牛肉。

高揚凱表示，「在地」話題在選戰中向來具有特殊重要性，他的「在地訴求」，讓多數藍營選民心有戚戚，尤其年長的里民鄉親更有感觸。

他說，30多年來，文山區一直沒有選出真正土生土長的在地議員，沒有一個可以與鄉親「真正逗陣生活」的民意代表為大家發聲。現在，這個長年的遺憾，終於有機會被翻轉，高揚凱就是深被期待的人選。

高揚凱說，他家住興隆路二段，從出生到就業都與鄉親生活在一起，加上為人謙虛敦厚、勤勞樸實，讓他很容易受到在地鄉親的鼓勵、疼惜。

高揚凱提出，「在地專屬政見」，並承諾當選後拚命爭取實現；他力爭加速捷運環狀線南環段興建通車時程，讓木柵、景美一帶更繁榮。

高揚凱說，他要協助萬芳醫院走入社區設立診療站，守護鄉親健康；他會籌組危老服務志工隊，推動老屋健檢、加速都更，力爭政府補助老公寓增設電梯等無障礙設施，讓鄉親住得安全又安心；高揚凱也將爭取生育補助一胎十萬，落實國小的雙語教育，提升下一代的國際化與競爭力。

高揚凱表示，說得到、做得到，絕不是用空頭支票騙選票，他端出的政策牛肉現在看得到，未來更吃得到。

他拜託鄉親父老11月26日投票，市長支持6號蔣萬安，議員唯一支持9號高揚凱，讓這兩位理念相同、情義相挺的年輕人，未來在府會上繼續合作，替大安、文山拚建設、拚未來。