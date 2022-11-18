苗栗縣長選情激烈，青年返鄉投票成為關鍵。無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦呼籲，買張車票回家投票，用手中的選票，讓權力回到人民手上，也讓他能成為下一個青年意志延伸的推動者。

鍾東錦今(18日)在臉書粉專貼文表示，「回家投票，藍營必須張開手擁抱年輕人，才能找回未來世界的話語權。」他這個決定可能不太聰明，因為一直以來，青年返鄉投票的比例越高，民進黨的得票也就越高。所以「回家投票」這個充滿社會正面價值的標籤，一直被民進黨霸佔著，彷彿這個開關一旦被開啟，民進黨就能在選戰上無往不利。

不過，鍾東錦認為，「回家投票，不應該是泛藍或在野陣營的恐懼，即使這一票不一定投給我們，但不管他們離家多久，我們也不能剝奪他們表達意見的權利。」

鍾東錦指出，青年向外探索世界、追求夢想，本該是天經地義的事情。離家數百里的遊子們的心情，你我都曾有過。在見過大城市、走遍世界各地後，誰不想功成名就，榮歸故里？是我們讓這些孩子受苦了、委屈了，現在他們要回來表達自己的意見，我們有什麼理由拒絕？「2022，回家投票，不管你投給誰，苗栗永遠歡迎你」。

鍾東錦表示，距離投票日只剩8天，他要做一個對他看似風險很高的呼籲，如果你對社會的對立感到厭煩、對國家的未來感到迷惘，那麼請你買張車票，回家投票。把他列為你心中的全新選項，用手中的選票，讓權力回到人民手上，讓他能成為下一個青年意志延伸的推動者。「這張車票不是為了民進黨而買，而是為了自己，也為了我們共同的故鄉，苗栗」，一起打贏台灣這一仗！