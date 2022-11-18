「軌道經濟」發燒！隨著捷運萬大－中和－樹林線第一期目前的施工進度已達65％，沿線捷運站區土地開發案也積極招商引資，進行甄選投資人；今（18）日位於台北市植物園生活圈的萬大線廈安站，舉辦招商說明會，基地363坪，預計11月公告，明年下半年完成簽約。

今天台北市捷運局舉辦廈安站（捷十）土地開發案甄選投資人招商說明會，捷運局表示，萬大線一期共將推出6個土地開發案，繼6月底金城機廠暨莒光站/加蚋站2處基地公告招商後，18日舉辦廈安站(捷十)土地開發案甄選投資人招商說明會。

捷運局表示，廈安站土地開發案土地產權單純，預估開發量體約3,500坪，可興建地上20層樓、地下4層的住宅大樓，預計11月底公告招商，於2023年4月截止收件後進行評選作業，預計2023年下半年完成簽約。

捷運局表示，萬大線第一期工程沿線土地開發基地，包括：臺北市轄內中正紀念堂捷四、廈安站捷十、加蚋站捷九；新北市轄內中和站捷2、連城錦和站捷4，及金城機廠暨莒光站捷7等6個土地開發案。

捷運局說明，各土地開發案均規劃於興建階段即啟動甄選投資人作業，其中金城機廠暨莒光站與加蚋站，已於6月公告徵求投資人，將於2023年1月3日截止收件。

後續將陸續推出與淡水信義線、松山新店線三線交會之中正紀念堂站、與環狀線交會之中和站以及連城錦和站。

至於今天進行招商說明會的廈安站，捷運局表示，基地位於西藏路與中華路二段交叉口東北側，土地面積 363坪，三面臨路，屬於植物園生活圈範圍內，亦為臺北市國語實小、南門國中之熱門明星學區。

步行10分鐘內可抵達臺北植物園、雙和市場、小南門商圈、南機場夜市、萬華車站等，生活機能完備，為中正區精華路段珍稀土地。

捷運局表示，植物園生活圈為中正區人文薈萃之優質居住環境，整體住宅氛圍濃厚，廈安站基地目前正進行捷運與開發大樓共構工程施作，全案預估開發量體約3,500坪，預計興建地上20層樓、地下4層的住宅大樓，投資規模適中，資格門檻切合中型建商需求。

未來捷運萬大線及植物園將成為該區發展之後盾，整體設計以營造中正區後花園為發展構想，規劃捷運便利站之沿街店鋪搭配生活概念小宅，為中正區門牌相對較低價之住宅區，吸引欲設籍明星學區家庭客、當地換屋人口及首購族。

捷運局指出，興建中的捷運萬大-中和-樹林線第一期工程路線由捷運中正紀念堂站起，沿途串聯臺北市中正區、萬華區及新北市永和區、中和區、土城區，並於金城路北側農業區設置金城機廠暨莒光站，預計 115年通車，完工後將可銜接淡水信義線及松山新店線。