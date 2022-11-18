美國矽谷在科技業幾十年榮景蓬勃發展，如今景氣驟變發展停滯，許多科技巨頭裁員縮減成本開支，心理諮詢師萊特（Annie Wright）表示在裁員潮後患者明顯增加，有約一半都是科技從業人員，其中不乏高薪且高階主管。藉由與患者的接觸，她觀察到他們瀰漫著焦慮、不安及憤怒等負面情緒，並預期矽谷短期內的負面情緒不會有太大的改變。

商業內幕報導，萊特是加州創傷治療中心Evergreen Counseling的創辦人，自推特（Twitter）和Meta裁員以來，她們團隊每周接觸數百名的病患，其中有約一半都是亞馬遜、蘋果、網飛和谷歌等科技巨頭。

這些來諮詢的病患平均數入在六位數左右，裡面不少帶有亮眼頭銜。萊特在工作中了解到科技業快速擴張，並見證這些公司如何投資膨脹、擴大徵才及向員工發放其他福利，營造一個更有保障且穩定的環境，許多矽谷員工也對發展只會越來越好深信不疑。

萊特說她一度也認為如此，但事後才知道，那只不過是一種錯誤的信念，宇宙中的任何事物都不可能恆定的無限膨脹，而是會在某個時刻收縮，例如現在。

從推特11月初大規模裁員以來，衝擊在矽谷泛起漣漪效應，氣氛驟變恐懼、焦慮和不安，與過去的繁榮形成明顯對比，在Meta裁員後，萊特團隊每周看診約400到450名患者，且數字預期會在亞馬遜裁員後增加。

比較下，推特的裁員會更令人難以接受，裁撤50%員工後充斥著憤怒和不信任的氛圍，至今遣散條款還沒有發布，而Meta相對好一些，高層承擔的責任及及遣散條款攜減緩不少憤怒和恐懼情緒。

萊特表示，無論哪家公司，最缺乏安全感到往往都是基層和中階管理職員。在繁榮期間會認為一切都過得很好，但發展走向卻狠狠打擊了他。萊特預期短期內不會有根本性的轉變，讓安定情緒回溫，這些被裁員的人正重新學習面試技巧，並準備面試需要的試驗。