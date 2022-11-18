劉峻緯（阿緯）18日舉辦新店開幕活動，好友楊銘威到場力挺。被問及天王好友周杰倫（周董）有吃過他店的菜色？阿緯表示，周董已經有吃過，「（我）都是直接帶去他家吃」，更幽默模仿周董拍手招牌動作說，「不錯喔，好吃喔」，還透露周董、昆凌對於食物的口味很隨和，「好吃的吃、平價的也吃，滿喜歡我們店的料理。」

他餐廳其中一道菜取名「軟腳蟹蝦炊飯」，是因為在家的處境為發想？他打趣說：「當了爸爸，很多菜色就會有自己背後的故事，例如說在這個家裡面，要做什麼決定，或有一些要分享，都是由太太決定，就是軟腳蟹的狀況。」

曾有被太太罵「軟腳蟹」？他笑說，罵這句太傷了，也提到太太從來不罵他，「只會溫柔地告訴我，用眼神侵犯我。」他與太太已結婚7年，育有一女一子，大方說，2人之間沒有7年之癢，並形容當結婚到一段時間，夫妻倆的互動就像是愛的修行，「只要能夠和平的度過，感情都需要不斷經營」，現在與太太還有激情？他苦笑說：「把心思放在事業跟小孩成長上。」