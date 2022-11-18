顏寬恒指出，盧市長對市民的承諾，說到做到，她當市長，才能讓大家更幸福。（張亦惠攝）

楊瓊瓔疾呼大家讓盧秀燕連任成功，繼續建設大台中。（張亦惠攝）

江啟臣說，盧秀燕堅持守護台中，需要大家的相挺，大家當她的後盾。（張亦惠攝）

選舉進入黃金周，爭取連任的台中市長盧秀燕全力催票，18日晚間於豐原舉行第四場中大型造勢晚會，晚間7點，現場已湧入上萬名支持者，大家高唱「天下的媽媽都是一樣的」，高喊「守護盧秀燕」，氣氛嗨到最高點！

競選總幹事顏寬恒指出，「真的很感動，有您真好！」4年前，大家都知道綠色執政一定會查水表，很多人都不敢站出來力挺，因為有大家，盧市長才有機會當市長，盧市長沒有洩氣，一上任就恢復老人健保補助、生育補貼倍增等，東豐快也復工，市長對市民的承諾，說到做到，盧秀燕當市長，才能讓大家更幸福。

楊瓊瓔表示，我們講福利不講政治口水，盧秀燕推雙十公車，全力抗空汙，讓空氣大幅改善。楊瓊瓔更細數盧秀燕在山城的眾多建設，包括豐原國民運動中心動工，轉運中心完工、台中市警察局移至潭子等，讓開不了工的開工，完不了工的完工，疾呼大家讓盧秀燕連任成功，繼續建設大台中。

江啟臣指出，4年前他當盧秀燕競選總部主委，山線沒漏氣，讓盧市長當選，這次她準備更充分，大家要讓她當選。盧秀燕堅持守護台中，需要大家的相挺，不然要連任也是很困難，大家當她的後盾。

江啟臣強調，盧秀燕是媽媽市長，發揮父母精神照顧市民，這位父母官防疫不慌不忙，不分顏色，以市民優先、市民第一，媽媽市長絕不是軟弱，她有絕對的魄力及能力。台中市人口已超過280萬，為全國第二大，但生活是最幸福的都市，大家以身為台中人感到驕傲，大家要將票投給市長盧秀燕。