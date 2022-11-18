警方查獲安非他命及做案時變裝衣物及工具等贓證物。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市建國南路二段一家咖啡廳，日前凌晨2時許遭歹徒入侵，竊走店內現金1萬多元等財物，大安分局獲報展開調查，鎖定竊賊是57歲孟姓男子，發現他在行竊後會故意變裝以躲避警方查緝，並已在桃園、北市犯案多起，循線將孟嫌查緝到案。

警方調查，孟嫌扮演變裝大盜已在桃園犯案4起，8月初才因竊盜案被捕。日前接獲咖啡廳報案，指店內遭人入侵行竊，共損失1萬1000元、食材及皮箱等財物。警方立即調閱監視器畫面，發現孟嫌犯案後隨即變裝離開，企圖製造斷點，混淆警方偵辦方向。

警方持拘票、搜索票至桃園將孟嫌逮捕到案，在其住處查獲安非他命及做案時變裝衣物及工具等贓證物。孟嫌供稱，因長期無業又染毒，一時起貪念才翻牆入侵行竊，贓款已花費殆盡。對於警方迅速緝獲竊嫌，韓籍丁姓店長表示感謝及安心。全案訊後，依竊盜、毀損、毒品等罪嫌移送法辦。

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