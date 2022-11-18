廣州近日疫情升溫，屢屢傳出民眾不滿防疫措施過度致生活與生命全受到嚴重影響，抗議與衝突事件頻生。昨日2名女子與防疫人員發生衝突遭防疫人員強力壓制，還被反綁手臂強制下跪，另一名則被摔倒在地面，相關影片與圖片在網上瘋傳引來強烈批評。

據多則網傳影片顯示，事發地點疑為廣州海珠區侖頭村，2名女子先是與防疫人員發生語言衝突，隨後一名女子被一名穿藍色防護衣的男子摔倒在地，隨後被多人反綁手腳，另一名女子也被摔倒反綁。2名年輕女子1人躺地1人跪地，雙手被反綁跪地女子表情堅定，桀傲不馴的影像在大陸與境外社群媒體被廣為傳播，獲得大量的支持。

香港《經濟日報》說，18日疑似當事女子之一在微博發表回應稱，當天是去取外賣，因同行另一女性朋友口罩丟失，與相關人員發生衝突，目前相關人員已道歉。

她透露：「綁我們不是因為口罩，是為了不讓我們打110（報警），並且謊稱他們已經打了110，我和我的同伴先後打了110、120，他們看到警察就把自己的藍色外套脫了防止我們認出來他們。」

她表示，協商結果是對方賠償誤工費、醫藥費與精神損失費。

該事件引發熱議，有網民質疑防疫人員涉嫌違反多項法律。網民質疑說：第一，如果是具有執法權的警察執法處置，將人反綁手腳並「示眾」是遵循哪條法律？第二，如果是非警察處置的2名女子，是哪些人參與處置的？他們是否具備執法權？第三，《刑事訴訟法》規定、檢察院反覆強調禁止將罪犯遊街示眾，《民法》對公民的合法權益亦有相關保護。防疫人員此舉涉嫌違反上述法律。

陸媒引述廣州海珠區公安分局一名工作人員稱，事情正在處理中。大陸前《環球時報》總編輯胡錫進在微博評論認為，女孩反綁雙手跪着的景象為現代社會不可接受，它突破了底線。