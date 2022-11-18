為共同推展警政工作，警政署長黃明昭與慈濟慈善事業基金會執行長顏博文，18日在警政署共同簽訂合作備忘錄，雙方將協力攜手合作，以善意、誠信、友好、共善理念，積極推展警政，提升為民服務效能。

警政署表示，合作備忘錄內容包含「員警及警眷健康照護」、「社區關懷」、「預防宣導」等事項。在員警及警眷健康照護方面，各警察機關將與慈濟慈善事業基金會共同照顧員警身心健康、慰問員警執勤辛勞，並對員警傷亡提供關懷扶助及其眷屬照護與支持；在社區關懷方面，對於社區弱勢家庭、民眾急難需求案件，各警察機關與所轄慈濟分會可相互聯繫，以區域性合作模式，協力辦理關懷照顧及提供急難救助；在預防宣導方面，各警察機關可透過慈濟慈善事業基金會各醫療、教育及人文等志業體宣導，提升犯罪預防意識，促進交通觀念，一起守護民眾安全。

黃明昭表示，感佩慈濟團隊急難賑災方面的奉獻，面對各種災難事故都能立即馳赴現場提供災民安置、醫療、生活物資並幫助家園重建，讓社會大眾看見慈濟人的救災行動力。在國內疫情期間更主動協助防疫工作，特別感謝慈濟體恤警政署及所屬機關負責全國治安、交通及安全維護辛勞，協助提供防疫物資供第一線執勤員警使用，作為警察堅強的後盾。

警政署表示，與慈濟基金會透過簽署合作備忘錄，未來雙方在治安、交通、為民服務及員警照護等面向有更加廣泛、緊密的合作，實現共善理念，共創公私協力最大效能。