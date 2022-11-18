武陵農場驚傳遊客身體不適昏倒 緊急CPR送醫仍不治 19:592022/11/18 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 武陵農場18日發生女遊客疑身體不適昏倒，送醫仍不治憾事。（陳淑娥攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市武陵農場假日遊客如織，18日發生一名女遊客疑身體不適突然昏倒，當場無生命徵象，巡查員現場進行CPR後恢復心跳，緊急送梨山衛生所，經積極搶救後仍不治。警方表示，正確死因待進一步釐清。 台中追分國小圓夢 「夢想館」動土預計2025年完工 台中網美景點秋紅谷驚傳溺水 男救起無生命跡象送醫搶救不治 弘光科大學權周辦公投 讓首投族了解選舉規定 #武陵農場 #台中市 #遊客 #昏倒 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 臉書遭人惡意冒名 中市議員候選人提告捍衛妻小 16:302022/11/18 政治 提昇觀光環境品質 苗縣政府打造無菸休閒旅遊環境 16:222022/11/18 寶島 《國際產業》歐洲遊客支出增加 Burberry上季銷售優預期 17:402022/11/17 財經 台中巨蛋工程檢討招標文件 儘速續辦招標作業 14:422022/11/17 財經 環團提12空汙治理訴求 3市長候選人簽署承諾書 15:422022/11/17 生活 林右昌陪廖芝晏走訪廟東商圈 傳授正濱漁港經驗讓豐原風華再現 14:252022/11/17 政治 30歲男網路招攬成員暴力討債 幫耍狠值一張小朋友 10:232022/11/17 社會 輔導中輟生復學有成！台中連三年獲中央評鑑「績優」 14:522022/11/17 生活 垃圾費隨袋徵收 中市1年內試辦 04:102022/11/18 地方新聞 楓紅正美 武陵農場賞楓熱點看過來 16:532022/11/18 寶島 廠商漏報空汙費補繳1.2億元 提行政訴訟索討億餘元敗訴確定 19:132022/11/17 社會 美女議員候選人私密影片遭散布！吳佩芸哽咽按鈴控告：原僅前男友才有 10:492022/11/18 政治 明晚大造勢3大咖全到齊！盧秀燕發出「山線挺燕」號召令 14:572022/11/17 政治 盧秀燕鎮瀾宮上香 蔡其昌車隊掃街 04:102022/11/17 政治要聞 神岡第三公墓變身萬坪公園 最快明年底完工 17:152022/11/18 寶島 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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