總統蔡英文昨天（16日）晚間在美國國家民主基金會、自由之家及布希總統中心所舉辦的「為自由而奮鬥」研討會，錄影致詞指出，現在台灣可以和世界分享經驗，讓民主國家能更有效地因應危機及對抗威權主義的威脅。前民進黨立委林濁水表示，台灣民主經驗是什麼？這一次奇蹟似的選舉，是要他們學習呢？還是要他們引以為戒？

林濁水今(18日)在臉書貼文表示，蔡英文在美智庫演說，盼台灣民主經驗助全球抗威權，有這樣的機會值得台灣驕傲。但是總統所說，可以助全球抗威權的台灣民主經驗是什麼？比如這一次奇蹟似的選舉，是要他們學習呢？還是要他們引以為戒？

網友紛紛表示，「沒收黨內初選很民主？讓國際驚奇！提名權還一手攬！超民主！超英趕美？」、「就算大輸，還是會一條路走到黑」、「濁水先生請小心，側翼馬上就來了」、「民主國家可能沒有能力了解台灣人民支持的『沒收黨內初選』的政黨心態」。

不過，也有網友認為，「所謂民主經驗，指的應是由威權轉化的過程，不是過程中的每一細節（瑕疵）..」。