陳亞蘭（左）、王彩樺（右）閨密決裂 30年不見。（TVBS提供）

陳亞蘭、王彩樺在TVBS「加油喜事」中閨密決裂，而洪都拉斯、李興文分別飾演她們的另一半，還是軍中同梯；戲外，兩人年齡相仿、結婚的經歷也很相近，以過來人身分暢談婚姻經營之道。

洪都拉斯戲外與太太已結婚26年，提到當年原為收入穩定的貨車司機，卻因女方家人對工作安全性有疑慮而放棄，因緣際會進入演藝圈工作。起初兩年幾乎沒有收入，還得看老婆眼色，幸好夫妻同心，才能一路相伴至今。提到與岳父的相處，洪都拉斯很懂得投其所好，不喝酒的他常送好酒給丈人，也會陪對方種菜、幫忙澆水，靠著誠意逐漸改變岳父、母的看法。

洪都拉斯分享現實生活中，只要把老婆照顧好，岳父就會開心，不管做什麼都會獲得最正面的回應。結婚29年的李興文聽到洪都拉斯分享，在旁表示認同，他17歲就認識現在的老婆，後因進入演藝圈，一度讓女方家人對兩人結婚一事遲疑，同樣靠著持續與老婆娘家保持良好互動、照顧好老婆，以實際行動贏得大家的認同。

被問及是否有像劇中陳亞蘭、王彩樺閨密翻臉，與好友誤會、意見不合的經驗？李興文提起40年前的往事，當時年少輕狂，因有誤會過於衝動打了同學，卻錯過道歉的機會，至今難以釋懷。已與該名同學失聯的李興文，透過採訪向不知身在何處的國中同學致歉：「真的不好意思，我真的不是故意的。」

與李興文的遺憾不同，洪都拉斯回想高中時期，因跟同學打賭短時間內召集超過30名同學一起看電影，就由家境優渥的同學買單所有人的電影票。沒想到，洪都拉斯最後找來45位同學到場，導致對方花光一個月的零用錢。事後洪都拉斯向同學道歉，對方竟當場哭訴：「真的有點討厭你。」兩人最後約定，未來都由洪都拉斯負責雙方看電影的票錢。