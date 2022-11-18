台股本周加權指數漲3.55％，上市股票總市值45.33兆元，單周增1.54兆元。另累計今年至11月18日共216個交易日，集中市場成交值53.4兆元，市場日均值為2,472.03億元，股票成交量周轉率為99.14％，預料下周將輕易突破100％。

證交所統計，11月18日台股收盤為14,504.99點，周漲497.43點，漲幅3.55％，台灣50指數收11,216.21點，周漲546.75點，漲幅約為5.12％，寶島股價指數收16,574.28點，周漲556.10點，漲幅3.47％。

由證交所此統計看出，本周以大型權值股領漲，權值股台積電就大漲10.31％，股王大立光更飆漲12.32％。

產業別指數方面，本周漲幅以半導體類指數上漲8.64％為最大，跌幅以食品類指數下跌1.27％為最大。

本周集中市場成交值為1.35兆元，全體上市股票成交值為1.26兆2,567.7億元，股票成交量周轉率為2.13％。

各產業上市股票交易成交值前三名為：半導體類5,009.38億元，占全體上市股票交易金額39.86％、電子零組件類1,457.25億元，占比11.6％、光電類738.44億元，占比5.88％。

本周成交量周轉率前三名產業為：電器電纜類11.18％、生技醫療類6.66％、汽車類5.58％。