這髮型充滿了空氣感！許多長輩因年紀影響頭髮逐漸稀疏，於是喜歡去「做頭髮」，把頭髮弄捲，讓頭髮看起來不會這麼稀疏；有男子在網上分享1張阿姨的背影照片，阿姨穿著粉色套裝，手拎著紅色小包包，然而，最吸引人注目的是頭上的髮型，有如「蒲公英」般的造型，頭髮根根分明，整體既纖細又蓬鬆，形成完美的弧形；網友一見也留言表示「有夠時尚！」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，並上傳1張背影照片，照片中拍攝地點在某電梯內，而拍攝者前方站著1位穿著粉紅色套裝，手拎著紅色包包的阿姨，但是，阿姨的浮誇髮型引人注目，其頭髮造型有如「蒲公英」般，既纖細又蓬鬆、根根分明，每根髮絲直挺挺地著外，形成完美的圓弧形；對此，原PO也貼文寫下「阿姨這頭髮厲害了，求髮型師大名」。

電梯內阿姨頂著「蒲公英燙」的特殊造型，網友也稱讚「有夠時尚！這才是空氣感啊」。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

貼文一出，網友紛紛留言表示「這不能戴安全帽」、「這髮型充滿了空氣感」、「好美的蒲公英」、「靜電球？」、「好立體」、「人家空氣都只做在瀏海，這阿姨太強大，可以做整顆頭」、「好像水母」、「應該是年紀大了，頭髮少了，吹澎看起來頭髮多」、「髮型師名字是特斯拉嗎」、「有夠時尚！這才是空氣感啊」。