國民黨籍屏東縣長候選人蘇清泉18日與中廣新聞網「千秋萬事」節目主持人王淺秋空中連線、大聊政見，他強調，他身為醫師，服務本就不分藍綠、不分族群，向選民喊話「你們最大」，不要被政黨綁架，要選出會做事、做對事的人。

蘇清泉指出，這次選舉堪稱「天時、地利、人和」，綠色執政25年來首次出現這種情況，也就是中間選民變多了，希望大家幫他推一下，他就過關了。

蘇清泉說，他一手打造的安泰醫院30年來為地方提供3000多個工作機會，在動亂的時代讓3000多個家庭安身立命，他對屏東社會是真的有貢獻的，且他是醫師，對百姓的付出從不分藍綠、不分族群，他絕對不會因為你是綠的就不救，他也是因為這樣累積很高的滿意度。

他說，「鐵打的衙門、流水的官」，民進黨的初選狀況真是匪夷所思，潘縣長的指定接班，不是民進黨的傳統價值，他們的初選大家都看在眼裡，已經不是派系問題，而是價值、是非的疑慮。

他說，政治是要讓人有公平競爭的機會，換蘇清泉做4年，不好就換掉，絕對沒有問題，民主政治就是選民最大，票在選民手上、要讓選民做主，而不是隨便推西瓜、冬瓜就會當選。他向選民喊話，「不要再被政黨束腹、綁架了」！

他透露，其實屏東鄉親很聰明，他們只是不講，但都默默在看，近來有不少長期支持綠營的地方人士與他接觸，甚至有創黨會員找他到家裡坐，對方還笑說，「這是我這輩子第一次讓藍的進來我家」，可見他的努力與認真是不分藍綠肯定的。

他強調，他只做對的事，不對的事他不做，他也一定跟鄉親講實話，當選後所有的案件一定會送議會，所有流程公開透明，絕對不會胡搞瞎搞，也會把錢花在刀口上，減輕年輕人負擔，而不是辦活動、放煙火。