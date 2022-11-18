九合一選舉倒數，民進黨17日推出「為台灣挺身而出」系列第四支影片催票，由壯闊台灣聯盟理事長吳怡農獻聲催票，呼籲支持18歲公民權和民進黨候選人。媒體人吳子嘉認為，民進黨判斷出現問題，難道不知道今年年輕人不會投票給民進黨。

朱學恒今(18日)在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播節目中表示，吳怡農傳Line叫年輕人投票，傻了嗎？吳怡農是主張大家上戰場打仗、延長役期的，如今叫年輕人投票，有大腦的年輕人怎麼會聽吳怡農的話。

吳子嘉說，他會聽，會去投票，但是不會投給民進黨。吳怡農跑去當代言人，叫年輕人去投票，所以民進黨判斷出現問題，他不知道今年年輕人不會投票給民進黨嗎？

吳子嘉表示，民進黨到底是誰在指揮選舉，吳怡農鼓勵年輕人回鄉投票，要投給誰？他不禁說，今年時空錯亂，民進黨還活在上一場順風的情況下，以為年輕人跟他們站在一起，卻不知道年輕人早已離開民進黨了，離開速度還非常快。