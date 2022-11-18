林宥嘉出席Prada Party 系列活動不忘愛妻，笑談考慮帶老婆逛Prada，Prada 緹花織帶的運動夾克 10萬5000元、毛料開襟衫5萬元、三角標誌棉質背心3萬2500元、緹花織帶長褲7萬5000元。（吳松翰攝）

Karencici直言這套造型亮相於各種派對都足夠搶眼，Prada Panier 迷你手提肩背包10萬5000元、Prada 金銀線樽領毛衣，5萬2000元、Prada 金銀線及膝裙4萬500元、Prada 絲緞頭帶飾以水晶寶石，3萬4500元。（吳松翰攝）

久違現身時尚活動的林宥嘉，此次首度與Karencici合作同台為Prada Party Collection系列站台，兩人也透露自己的派對穿搭心法，Karencici透露今天首造型就是最適合的派對的裝扮，「這套造型帶點又帶有帥氣又性感的感覺，而且在派對上你絕對不可能錯過我！」她以金蔥貼身兩截式套裝搭配綴有水晶寶石的髮飾，十分亮眼，而林宥嘉也大讚Karencici穿的這身套裝，凸顯其身材優勢很有眼光;不過愛妻的他出席活動也不忘太太，「因為耶誕節過兩天就是我太太的生日，現在有在想當天生日計畫。」更表示不排除要直接帶太太來挑禮物，至於孩子們的耶誕禮物，他則透露「本來想送四連環（兒童益智玩具）給他們，因為我小時後小時候玩覺得很刺激，感覺很適合他們。」不過近日上網查才發現孩子們年齡還不到，所以又要重新打算。

林宥嘉、Karencici出席Prada Party Collection系列活動。（吳松翰攝）

此次出席活動，林宥嘉和Karencici分別演繹兩套造型，而在此次選擇的服裝單品當中林宥嘉表示，「我最喜歡的就是這個報童帽，帽子的形狀很適合我。」同時也讓他想起過去學生時期上課時的經常配戴帽子保暖的回憶，而他也透露「耶誕節的話我應該會選擇帶給人家溫暖的禮物。」此次Prada Party Collection系列，融入許多具溫暖觸覺、視覺效果的單品，如羊絨皮材質出現於Saffiano皮革迷你萬用三角包、Galleria羊絨皮迷你提包、羊絨皮迷你包款與羊絨皮迷你手袋上;另外派對中必備的閃耀單品自然也不可少，此次品牌從高級珠寶中提取黃金、鉑金光澤，運用許多大大小小的水晶珠寶、押花金屬點綴於經典單品，如Cleo 包款、Prada Re-Edition 1995包款、金色Galleria包款、金色Panier包款、2022年金色三角手拿包等。

Prada Cleo 肩背包飾以水晶寶石，11萬5000元。（Prada 提供）

Prada Panier 迷你手提肩背包，10萬5000元。（Prada 提供）

男女裝方面，女裝整體色澤、廓形較為華麗，除運用針織、透膚感材質強調女性氣質，同時也運用水晶、金屬色澤呈現搶眼外型;男裝部分則較女裝低調許多，整體廓形巧妙地模糊正裝與休閒裝束的明確界線，透過將煙裝細節融入在工作服輪廓的方式呈現嶄新的結構形式。

Prada Brique Spazzolato 皮革肩背包，8萬元。（Prada 提供）

Prada Cleo Spazzolato 皮革肩背包，8萬2000元。（Prada 提供）