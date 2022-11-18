周興坦言想拿金馬最佳新人獎。（台視提供）

周興哲今年憑《我吃了那男孩一整年的早餐》入圍最佳新人獎、最佳原創電影歌曲獎，他將演唱入圍作品〈想知道你在想什麼〉，他今（18日）受訪時表示跟樂隊老師從新編排，將會是讓人感動、浪漫的金馬版本。由於過去有不少歌王、歌后演出失手例子，擔心嗎？他自信地說：「我會準備好表演，所以不會想太多。」

周興哲首度跨足大銀幕，對於入圍感到不可思議，坦言最想拿到新人獎，「因為ㄧ生只有一次，如果可以拿新人獎會非常開心。」對於這次的新人獎勁敵，其中演出《咒》、年僅7歲的小童星黃歆庭，周興哲自曝「有點怕鬼片」，但稍微看了新聞跟片段，「我相信她非常厲害。」

周興哲說未婚妻趙岱新雖然不會出席，但不斷鼓勵他，希望他順利得獎。那如果拿了新人獎會急著當「新人」嗎？今年10月剛求婚成功的周興哲羞說：「我們都有在安排中，如果有好消息會跟大家說。」他稱若真得獎會開心地慶祝3天，跟家人一起吃飯、喝酒。

他說不會穿戴幸運物，「因為我是基督教，所以就是希望耶穌可以有祂的安排，所以身上也不會穿什麼幸運物。」至於金馬戰袍，周興哲先賣關子，「是還沒有人穿過的品牌西裝，很正式、亮眼，希望大家可以期待一下，我是第一個穿的。」有信心得紅毯第1帥？他笑說「我會努力」。