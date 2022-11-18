為了避免跨國企業或者個人藉由於低稅負國家或地區成立CFC，財政部預計明年(2023年度)開始實施企業及個人的CFC，但是有立委砲轟，台灣的CFC可能會有重複課稅，弱化企業競爭力的疑慮。

其中立委曾銘宗與蔡易餘都提到KY公司應該豁免，財政部表示，回台上市或者KY公司，其具有控制力的股東仍可透過股利操作，將盈餘保留在KY公司，遞延股東稅負效果。此外國際間採行的CFC制度，並未因CFC公司公開發行上市而予以排除，台灣的CFC制度為豁免公開發行公司，是符合CFC立法制度及國際立法體例。

此外，財政部解釋到，CFC是當年度盈餘視為分配，提前於盈餘發生年度課稅，未來CFC實際分配盈餘時就不再課稅，且CFC境外繳納股利或盈餘所得稅可以扣抵營利事業或個人股東的應納稅額，並提供處分CFC股權得調減所得稅等避免重複課稅機制，防杜納稅義務人將CFC盈餘保留不分配，規避納稅義務人的責任，以落實稅負公平。

舉例而言，我國甲公司投資位於低稅負國家或地區之A公司持有100％股權，A公司為甲公司之CFC，Y1年度A公司之CFC盈餘新台幣1億元，甲公司應依CFC制度認列CFC投資收益1億元，並就該部分所得應納營利事業所得稅2千萬元。

等到A公司於Y2年實際將前開Y1年盈餘分配予甲公司，甲公司獲配的1億元不再重複計入Y2年度所得額課稅，且A公司分配股利給甲公司時，依所在地稅法規定繳納股利或盈餘所得稅，甲公司得於Y1年度營利事業所得稅結算申報屆滿之日起5年內申報扣抵其應納稅額。

此外，有企業建議未實現金融資產評價損益，可從CFC盈餘排除，財政部仍在審慎評估。台灣CFC制度是按我國認可財務會計準則計算財報盈餘為計算基礎，且儘量減少調節項目，使納稅義務人免因CFC制度重新計算盈餘，以降低納稅義務人依從成本。

考量金融資產通常於短期內會經常交易，倘就未實現金融資產評價損益調減CFC當年度盈餘，短期內即須加回，可能徒增處理程序；惟財政部刻綜整各界意見及參考其他實施CFC制度國家做法，審慎評估。

財政部說明，考量我國特殊政經環境並衡酌國內企業對外投資態樣，CFC制度明定CFC轉投資非低稅負國家或地區之公司，採權益法認列轉投資事業的投資收益，得自CFC當年度盈餘中排除，等到轉投資事業實際分配盈餘或股利年度，以實際分配數計入CFC當年度盈餘，已較OECD及鄰近國家規定更為寬鬆。

財政部表示，目前OECD及各國均積極健全反避稅措施，國際間已有50多個國家或地區採行CFC制度，包括美國、日本、韓國、德國、法國、義大利、紐西蘭及澳洲等，顯見國際間普遍採行CFC制度防杜跨境避稅。

此外，施行CFC制度，是依立法院院會的附帶決議，於《境外資金匯回管理運用及課稅條例》施行期滿後1年內報奉行政院核定營利事業CFC制度及個人CFC制度分別自2023年度及2023年1月1日施行。