考試院前副院長高永光質疑，公務人員退休撫卹基金第8次精算報告公布在網頁上顯示有拖延公布之嫌，到底考試院有什麼居心或是顧慮？銓敘部表示，並無延遲公布。

高永光投書指出，公務人員退休撫卹基金的第8次精算報告，終於在111年7月28日公布在公務人員退撫基金管理委員會的網站上，但這次的精算報告研究單位（某管理顧問有限公司）繳交期末報告的時間是111年1月，而公布在網頁上的第8次精算報告的封面，顯示的日期是111年3月，從3月到7月前後有5個月的時間，如此拖延公布，到底考試院有什麼居心或是顧慮？

銓敘部指出，退撫基金第8次精算案辦理機構依契約規定於111年3月30日檢送第8次精算最終報告書請基金管理會辦理驗收，案依程序於同年4月26日審查完竣，其後精算結果業分別提報111年6月10日本會第279次委員會議及同年7月20日基金監理會第127次委員會議報告後，隨即於同年7月28日在本會網站公布，並未延遲公布。

銓敘部說，112年7月1日以後初任公務人員新退撫制度，採個人專戶制，退休金財務與現行退撫基金完全脫鉤，不會有破產問題。目前已提出「公務人員個人專戶制退休資遣撫卹法草案」，並由考試院函送立法院審議中。

銓敘部指出，除規劃設立公務人員個人退休金專戶，不再參加現行退撫基金，退休金財務與現行退撫基金脫鉤，並加入自主管理精神，規劃建立自主投資平台，設計多元化投資標的組合供初任人員選擇，如選擇風險最低的投資標的組合，由政府保證最低收益。對於「個人帳戶由政府代操經營」、「拿新進人員的錢去玩、不負任何責任」的說法，顯有錯誤。

銓敘部強調，新退撫制度既然採個人退休金專戶，自然不會有其所提繳多、少領的情形，更不會因現行退撫基金破產，而跟著破產。

銓敘部說，為利初任公教人員新退撫制度法案的審議，銓敘部委託精算公司辦理退休新制個人退休所得精算，同時評估未來初任人員不再參加退撫基金，對退撫基金財務的影響，相關數據並提供考試院及立法院作為審查法案時之參考。所以並未有「草案送到立法院時，事實上沒有對改成儲金制個人帳戶做精算」說法。