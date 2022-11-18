國民黨黨主席朱立倫前往豐原替盧秀燕站台，並要大家為了民主，給民進黨一個教訓。（陳淑娥攝）

盧秀燕今天晚上在豐原舉辦萬人大造勢，在民眾的歡迎下進場。（張亦惠攝）

九合一選投票日倒數1周，台中市長盧秀燕拚連任，18日晚上在豐原葫蘆墩夜市舉辦造勢晚會，萬名支持者湧入現場，盧秀燕說，雖然外界說她執政不錯，但「她很擔心」，因台中縣市合併以來沒有市長連任過，是六都唯一，也被稱為台中市長連任魔咒，這次請民眾跟她一起「打破魔咒、創造奇蹟」。

盧秀燕說，過去4年她像媽媽一樣照顧大台中，山線更是台中的「發展線」，在山線投入許多建設，除此之外也多了很多福利減輕大家的負擔，讓台中獲媒體評比全台最宜居、幸福城市，雖然外界說她執政不錯但「她很擔心」，因為台中合併以來沒有市長連任過，有人稱是台中市長連任魔咒，這次要揪大家「打破魔咒創造奇蹟」連任市長，讓做得好的人可以連任。

盧秀燕表示，她參加過9次大選沒看過選風這麼壞、選情這麼冷，政治觀察家預估今年投票率會很低，若投票率低可能無法選賢與能，讓一直打負面選戰的人可能僥倖當選、講話沒信用的人也可能僥倖當選，造成「劣幣驅逐良幣」，對城市的發展影響很大，呼籲全國民眾11月26日站出來，讓每個城市都好，台中好台灣才會更好。

國民黨黨主席朱立倫也前往替盧秀燕站台，朱立倫說，盧市長的表現讓台中很驕傲，是全台縣市長學習的模範，拜託大家下周一定要出來投票，愛台灣、護台灣就要出來投票，投給善良、實際做事的市長。

朱立倫指出，最近蔡英文總統說，這次選舉全世界都在看「投給民進黨才是民主」，這是全世界最大的笑話，民進黨做得那麼爛，不應該得到選票，拜託大家為了民主，給民進黨一個教訓，投給國民黨提名的縣市長候選人。