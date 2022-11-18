日本警方上週逮捕5名涉嫌舉辦60人性愛趴的男女，以每月12至15場次的頻率持續長達10年，從中獲利至少6億日圓(約台幣1.3億)，事件曝光後，除了遭客控訴招募女郎竟是援交妹，讓他氣的當場走人，為了省麻煩更愛用非法居留的外籍女子。

綜合日媒報導，諸如此類的非法派對持續活躍於網路上，主辦方多利用社群平台釋出消息，招募各方男子聚集私人會所。警察廳表示，性愛趴在過去幾年從未如此轟動，一切始於今年6月被破獲的靜岡縣湖西市120P派對。

此次60P狂歡活動，5名主揪先是在社群SNS發文「早上舉辦拍攝活動」來招募大家，為了低調行事，只會先提供集合地點，再派車將參與者載到民宿，平均一人酌收1.5萬日圓(約台幣3,300元)，老顧客還能打折。

據一名50多歲上班族透露，他去年參與的形式為進門前付清費用，大廳會坐著5至6名女子，任君挑選，通常都是1女對2男或3男，而且不一定要戴保險套；然而，另一名40多歲的公司高層控訴，原以為能和一般女性發生關係，但她們身分卻是專業援交妹。

因遭匿名人士洩漏風聲，可能是那些不被滿足的顧客，警方才開始展開調查。此外，過程中還爆出犯罪集團招募非法居留的外籍女子，原因是，若有什麼萬一，雙方合作比較容易切割。