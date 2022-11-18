證交所預計下周二（22日）召開有價證券上市審議委員會，將審議長榮航太（2645）申請股票上市案。長榮航太今（18）日在興櫃收76.2元上漲1.79％，收盤均價為76.1元。
長榮航太董事長為黃南宏，公司實收資本額35.28億元，主要產品包括航空器維修與航空器之零件製造及機體組裝銷售，去（110）年稅前純益為10.81億元，今年前三季17.94億元；每股稅後盈餘（EPS）各為2.5元、4.07元。
證交所預計下周二（22日）召開有價證券上市審議委員會，將審議長榮航太（2645）申請股票上市案。長榮航太今（18）日在興櫃收76.2元上漲1.79％，收盤均價為76.1元。
長榮航太董事長為黃南宏，公司實收資本額35.28億元，主要產品包括航空器維修與航空器之零件製造及機體組裝銷售，去（110）年稅前純益為10.81億元，今年前三季17.94億元；每股稅後盈餘（EPS）各為2.5元、4.07元。
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