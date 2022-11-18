無黨籍桃園市長候選人鄭寶清大團結造勢晚會湧入約5000人參與。（蔡明亘攝）

無黨籍桃園市長候選人鄭寶清今晚在平鎮舉辦守護桃園祈福之旅「大團結造勢」晚會，現場湧入約5000人參與，搖旗高喊凍蒜。鄭寶清重申政見後，向現場鄉親喊話，民進黨已沉淪，若他當選絕不貪汙，且要建立「文官中立」制度，現在市府不得不聽桃園市長鄭文燦的話，投入公家資源輔選，但背後全是市民的血與汗。

鄭寶清介紹這次端出的政策，包括敬老金1萬元紅包、青年購屋頭期款政府扛、營養午餐免費共享、籌設市立商業銀行替年輕人籌措創業基金以及1000通勤月票等政見，他承諾上任後絕對會將所有政見兌現。

鄭寶清提到，民進黨近來爭議連連，甚至去「88會館」和虐囚洗錢的人在一起，都在在驗證前中研院長李遠哲說的，民進黨沉淪、貪腐的速度比國民黨更快。鄭寶清掛保證，他當選後絕不貪汙，若貪汙就遭天打雷劈，乾淨的政府做事才有效率、才有人願意投資、大家才會賺大錢。

關於鐵路地下化議題，鄭寶清也說，當初他在立法院，各單位來回跑了30多趟，全為爭取桃園鐵路地下化，怎料民進黨桃園市長候選人鄭運鵬現在竟攬功說是他爭取的，當年交通部官員曾面有難色隱約透露，阻擋鐵路地下化的是民進黨自己人，多年後才知道，當初就是鄭運鵬阻擋，且國民黨桃園市長候選人張善政當時也要地方負擔800億元經費，簡直是2隻攔路虎。

鄭寶清強調，政府有義務創造這些公共建設的錢，若他入主市府，會將鄭文燦任內市府積欠的債務全還清，更要建立文官中立制度，現在選舉期間，大家不得不聽鄭文燦的，天天用公家資源替鄭運鵬輔選，背後全是市民的血汗，若繼續藍綠惡鬥，最後吃虧的是百姓，他喊話不分藍綠、支持在地，一起拯救這塊民主聖地。