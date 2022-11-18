桃園市議員候選人凌濤今天質疑桃園市長鄭文燦進入88會館，恐涉郭哲敏詐騙集團在八德炒地，鄭文燦委託律師提告。凌濤在臉書發文，指現任桃園市長迴避檢驗，告正在競選的市議員「候選人」幾乎史無前例。但越告就挖越深，自己無所畏懼，桃園市民會給凌濤做最大的後盾。

凌濤今天質疑桃園市長鄭文燦進入88會館恐涉郭哲敏詐騙集團在八德炒地。桃園市新聞處長詹賀舜表示，凌濤與徐巧芯看圖編故事，移花接木，以竹篙鬥菜刀的方式，胡亂連結，想惡意誤導民眾，抹黑、中傷鄭文燦，已經背離言論自由的原則，在沒有真實的事實依據下，用猜想、推測、連結的方式，不負責任任意毀謗，涉及不實抹黑，將委由律師提起告訴。

凌濤發文說，鄭文燦身為現任桃園市長之格局，迴避檢驗，告一位正在競選的市議員「候選人」，幾乎史無前例。他又說，過去８年，鄭文燦就是這樣面對任何質疑他的聲音。不容任何檢驗，強硬威逼，用司法手段嚇阻，要大家閉嘴。

凌濤強調，他不買單，並敬告鄭文燦、桃園市長候選人鄭運鵬，越告他就挖越深。桃園市民會給凌濤做最大的後盾。凌濤說，只有勇敢，城市才會發展。11月26日之後，準備讓所有治安詐騙通通被清查。「6號凌濤，無所畏懼，讓城市的進步繼續向前，是我的唯一目標。」