台灣上周放寬港澳人士以旅行團方式入境，18日香港首個旅行團出發前往台北，準備參加4日3夜台北旅行團，但也有港人抱怨，台灣簽證至少10天才會批准，希望我方簡化審批程序，對此移民署回應，港澳團客規定5人以上，即可由旅行社線上申請，相當便利，文件齊備者通常5個工作天內即發證，建議旅客們注意備件，以保程序通暢、迅速。

移民署表示，香港旅遊團18日已有20團167人許可入境，首發團18日已抵達台灣入境，香港縱橫遊常務董事袁振寧也表示，自台灣宣布開放旅行團入境後，首天收到2、300人查詢，形容反應熱烈，預計未來1個月將有20團台灣團陸續前往。

針對有香港旅行社反應，移民署審批程序至少要10天，希望台灣方面可以「簡化」，移民署表示在證件備齊的情況下，發證通常需要5個工作天，旅客可能申請時有所遺漏，補件來回，所以時間才可能拖長。

移民署呼籲旅客，申辦旅行社在申請時應備妥文件，以免不齊而遭退補件影響申辦期程，旅行社申請人名冊、基本資料也應正確，另就參訪行程及旅遊景點，都應簡要說明，不要僅只註明來台天數，申請文件也應蓋妥公司章戳，並請旅行社受理港澳居民申請來台觀光時，預留申辦期間，以順利出團。