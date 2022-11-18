受到全球經濟衰退與美國全面制裁影響，大陸科技業頭龍華為業績前景黯淡，近日盛傳華為明年不再舉辦校園招聘活動，今年應聘的學生據稱也有不少尚未收到通知。華為公司未公開對外回應消息，但有內部人士表示，並未停止校園招聘，但業務上可能會有調整。

香港《經濟日報》引述微博、小紅書等大陸社交平台陸續傳出消息稱，多個由官方經營的招聘群組目前已被解散。一名同時申請華為多個職位的應屆畢業生小林表示，從9月中旬起已通過了多輪面試，人資部門也一直說她有希望受騁，但華為方面發聘用函的時間卻一再延遲，從最初說好的本月初，延遲至今仍無任何消息。

報導說，直到前日，小林所在的其中一個群組遭解散，同時華為明年停招的消息開始傳出。由於一心想入華為，也未應徵其他企業，小林直言「被坑慘了」。另一位應屆畢業生也認為，華為今年公布錄取結果的進度，比過往慢了很多。

陸媒指出，華為的一些官方平台仍有更新招聘資料。一位華為招聘體系人士透露，校園招聘還在進行，沒有收到停止的通知，可能是部分業務暫緩了。

華為遭受美國帶頭的西方國家制裁，加上內地經濟不景氣，近年業務收入有跌無升。今年前3季，整體收入再跌2.2%，罕見地不披露獲利。創辦人任正非在一個內部講話中提到，明後兩年是華為的喘息期，首先要活下來。而華為此前一直都公布校園招聘人數，去年是8000人，今年也罕見地沒有提及。