由慈濟大學創校校長李明亮、中央研究院院士廖運範號召14位中央研究院院士、21位前大學校長，所發起的「支持陳時中海內外學術界連署」，明日刊登頭版半版廣告，並在台北國際會議中心舉辦誓師大會；除了提出五個支持陳時中的理由，還左打柯文哲「自視甚高，喜歡羞辱人」、黃珊珊「耳濡目染」，右打蔣萬安「個性謹小慎微、不敢對重大問題發表看法」。

陳時中競總指出，這份連署自10月25日啟動，至第10天總連署人數即突破1000人，而截至目前為止，實際符合連署資格的人數共有1028位，扣除部分連署人士因在公立學術研究單位兼任主管，不適合公布名單後，共有729位。其中所屬學校、機構位於台北市的約有300位，並有美國、加拿大、英國、德國、挪威、日本、韓國、巴拉圭、澳洲9國共190位參與。

他們支持陳時中有五大理由包括：陳時中三階段防疫，讓台灣深受國際肯定、衛福部長任內，政績卓著、滿意度高、個性睿智、穩健、包容，陳時中足以信任依靠、中國威脅日益增加，陳時中能共同守護台灣民主、陳時中提出逾200項政策，讓台北具有世界級競爭力。

連署聲明表示，台北市長柯文哲主政近8年，建樹有限，而柯文哲本人自視甚高，喜歡羞辱人，無法為市府留住好人才。而本次台北市長候選人黃珊珊，過去三年擔任副市長，在柯文哲身邊耳濡目染，竟然把陳時中與國人深受國際肯定的防疫成就污衊成「謀財害命」。

至於台北市長候選人蔣萬安，靠著家族累積的政治實力，取得國民黨提名參選台北市長，個性謹小慎微、不敢對重大問題發表看法，也毫無帶領行政團隊的經驗，未來若當選台北市長，恐怕又是國民黨的老面孔復辟。

連署聲明指出，反觀陳時中所帶領的防疫團隊，彼此合作無間。即便每天壓力沉重，陳時中也從未抱怨、發怒、羞辱過任何成員，而且陳時中還有任勞任怨、睿智穩健、溫和包容，具有被信任、可依靠的特質。