台北市每年耶誕購物季，今年集結15大百貨商場，以及朝陽、華陰、後站、東區、天母等五大商圈合作店家，推出優惠消費集章，即日起至112年1月3日集章兌換限量餐袋組。
此外，今年以「光源台北，放閃世界」為主題，規劃五大燈飾打卡路線，打造出至少70處的耶誕燈飾；臺北市商業處表示，為運用節慶動能促進特色傳統商圈產業發展，自105年起以耶誕為元素辦理特色產業活動，迄今已邁入第七年，今年繽紛耶誕玩台北整合市府及民間資源打造70處耶誕燈飾造景，並延續點亮信義區空橋，搭配精采展演，搶攻節慶商機。
台北市每年耶誕購物季，今年集結15大百貨商場，以及朝陽、華陰、後站、東區、天母等五大商圈合作店家，推出優惠消費集章，即日起至112年1月3日集章兌換限量餐袋組。
此外，今年以「光源台北，放閃世界」為主題，規劃五大燈飾打卡路線，打造出至少70處的耶誕燈飾；臺北市商業處表示，為運用節慶動能促進特色傳統商圈產業發展，自105年起以耶誕為元素辦理特色產業活動，迄今已邁入第七年，今年繽紛耶誕玩台北整合市府及民間資源打造70處耶誕燈飾造景，並延續點亮信義區空橋，搭配精采展演，搶攻節慶商機。
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