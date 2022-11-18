今年選舉可說是最熱鬧，但也最亂的一次，除了縣市首長與議員外，在民間里長選舉也相當熱鬧，更是出現許多年輕人參選的特別現象，就有網友好奇詢問，指出里長不僅沒有薪水，還要打包一堆苦差事，為何還是一堆人在搶？

網友在PTT八卦版PO文「年輕人選里長的原因？」，他表示，里長沒有薪水，只有45K(今年已上調至50K)的辦公費用，雜事一堆，隨時都會接到里民抱怨電話，還要隨傳隨到，想辦法解決問題，因此印象中多是退休後的長輩在當，無法理解為何今年特別多年輕人跑去參選里長，「是不是為了將來從政？」

許多鄉民認同原PO觀點：「將來要選議員，累積個人脈先」、「有油水可以撈吧」、「現在里長很多家族企業了啊，老爸退休換兒子出來選」、「福利很多，又有退休金」、「手段高一點的可以撈很多」、「我們里的里長很爽很涼，只要定期舉辦遊覽車出遊摸彩抽獎就好」、「我親戚當過里長，真的是爽缺還要裝忙」、「不用繳稅又有社會地位」、「可以申請一堆補助」、「每年都有國內、國外考察(出遊)，還不用自己出錢，超爽的」；但也有里長家人回應「我家就新北某里長，4萬5扣掉整月花費才是薪水，雜事多根本吃力不討好，長輩卻覺得光宗耀祖」。

事實上，過往也有里長家人澄清，里長月入的五萬都是「事務費」，必須用來支付辦公室包括水電、網路、文具採購費用等，自身勞健保也不包括在內，還必須用來支出「紅白包」聯繫里民感情，扣一扣通常剩不到一半；此外每年30萬的建設費，也都要用在里內的消防、公共設備的維護與建設與舉辦活動、人力支出等，很容易就用完，想申請新補助，也需要區公所核定。