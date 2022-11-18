大同（2371）旗下子公司同陽能源標得北捷在雙北六個機廠中的五個機廠屋頂太陽能建置案，建置容量共計13.94MW，全數案場已在9月完成掛表，大同總經理王金來指出，大同集團2025年目標發電容量1GW，而占大同營收約6成的電力及新能源事業將為四大事業體中成長動能最強勁的事業體。

大同子公司標得北捷包括土城、蘆洲、木柵、內湖、新莊等五個機廠屋頂太陽能建置案，均由大同集團設計、規畫與施工。

王金來指出，全球推動2050淨零政策，未來企業經營將更加重視環境友善與社會責任之面向，大同以「電的專家」提供綠電一站式服務，包括太陽能電廠建置與維運、綠電交易、儲能系統、節能設備、能源管理、虛擬電廠、碳盤查等，未來北捷機廠屋頂獲得的綠電，再由旗下具售電業執照的大同智能將綠電轉供給有意購買綠電的金融業者，該商業模式也將應用服務於更多綠電需求者。

王金來指出，目前電力及新能源事業群占集團總營收約60％，其他40％為消費性電子及不動產開發，看好台灣10年電網強韌計畫，以及企業對於節能減碳需求，除了既有的1,300個發電案場、目前總建置容量300MW，除了持續擴建，也尋找魚電共生、農業用地等大型案場，目標2025年可達1GW。

對於華映除列，王金來表示，對大同來說，除列華映是好事，過去是一個沉重的包袱，把它放下來，公司營運才能往上衝，而華映除列後中填補過去約200億元的累虧，約還有逾百億元的累虧，未來也會透過電力、太陽能、消費性電子跟不動產事業等四大核心本業，特別是資產活化，儘快達到發放股利的目標。