富邦金控在11月11日正式合併日盛金控完成國內首宗「金金併」之後，富邦金董事會18日再通過北富銀、日盛銀以及富邦證、日盛證子公司合併案，預計明年上半年完成整併。另北富銀董事會通過由執行副總經理郭倍廷正式升任總經理。

北富銀總經理程耀輝日前因個人職涯規劃辭去現職，該人事令自2022年11月21日起生效，當時北富銀公告，北富銀總經理由執行副總經理、行政長郭倍廷代理，所有業務照常運作。北富銀18日董事會則正式通過由郭倍廷升任北富銀總經理一職及富邦華一銀行董事，北富銀總經理新任生效日期俟主管機關核准後生效。

郭倍廷一直在北富銀擔任要職，之前曾任北富銀客群總督導、個人金融總處總處長、法人金融總處總處長以及富邦金控法人金融事業群功能主管等重要職位，在北富銀即將啟動併日盛銀時，即「外派」擔任日盛銀董事長兼總經理，目前任台北富邦銀行執行副總經理、行政長等。

此外，富邦金董事會18日通過北富銀、日盛銀合併，合併後將以北富銀為存續公司，日盛銀為消滅公司，日後國內銀行也將少一家；富邦證與日盛證合併案，同樣將以富邦證為存續公司，日盛證為消滅公司。富邦證和日盛證合併之後，「日盛」這老字號證券公司將正式走入歷史。

富邦金表示，北富銀和日盛銀合併基準日按日盛銀每1股普通股換發北富銀普通股0.7316股，兩家銀行合併後，可擴大經營規模、整合資源及提升市場競爭力，並提供客戶多元優質商品與服務，透過整合內部資源，提升營運效能，降低運營成本，預期未來能發揮綜效，對日後存續公司台北富邦銀行每股淨值及每股盈餘應有正面之助益。