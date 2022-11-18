選舉倒數9天，新北地檢署近期查獲多件賄選案，新北市板橋區王姓鄰長為了幫市議員候選人造勢大會助陣，與黃姓被告雇用「走路工」，並發放每人300元費用，被抓包涉嫌賄選，另外，三重區陳姓里長候選人也被檢方抓包，贈送價值超過500元的月餅禮盒給多位里民，還有新莊區吳姓里長候選人7月間邀請鄰長、里民吃酒席，涉案被告皆被諭知交保。

新北地檢署指出，本署本周5件賄選案，其中板橋王姓鄰長涉嫌雇用走路工一事，王男10月至11月間由黃男提供資金，讓王男動員選區民眾，參與市議員候選人的造勢大會，並以走路工的名義，每人給予300元費用，檢方接獲檢舉後，諭知王男、黃男4萬元交保。

另外，三重陳姓里長候選人為了當選，假借中秋節名義，向多位里民贈送超過500元月餅禮盒，訊後也被法院裁定諭知交保10萬元；新莊區吳姓里長候選人與王姓被告合謀，吳男邀約15位里鄰長及與不支持現任里長的里民參與餐會，並以每桌3500元以上價格開辦2桌酒席，訊後王男、吳男分別被諭知10萬、5萬元交保。

新北地檢署呼籲，買票賄選涉犯重罪，必將嚴加查緝，並依期程加大查緝力度，請候選人切勿以身試法，民眾若知悉賄選行為，也請踴躍撥打檢舉專線進行檢舉，司法機關對於檢舉人之身份均會嚴格保密，且檢舉因而查獲賄選者，可獲得高額檢舉獎金，期望全民共同共同維護乾淨選風，提昇我國民主政治。