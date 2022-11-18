高雄市前市長韓國瑜上月替台北市議長陳錦祥站台，首度與國民黨台北市長候選人蔣萬安同台時，曾笑稱「想唱夜襲」。韓國瑜今晚為國民黨市議員陳炳甫站台，終於開金口，一進場就高歌夜襲，全場支持者激動到不行，眾人高呼韓國瑜「我愛你」、陳炳甫凍蒜 。

韓國瑜今天出席陳炳甫舉辦的愛國歌曲演唱會，並獻唱夜襲等多首歌曲。韓國瑜表示，在北市議會質詢，中山大同區的議員有王世堅，兇得像老虎一樣，官員被王世堅點名，像被點穴一樣，講不出話；陳炳甫理性論辯，反映中山大同的需求，請官員直接即席回答，大家理性探討。

他表示，中山大同區同時有這2個議員存在，真的是滿有意思的。一個少林、一個武當，竟然全部在中山大同。

韓國瑜指出，優質議員若因為選票瓜分，就完蛋了，現在選情非常的緊張，中山大同特別激烈，上次陳炳甫是第一高票，最怕的就是大家來分票。他說，陳炳甫人很實在，自己又不好意思講，「我幫他講，很危險的」，看起來最高票的，其實非常危險。

陳炳甫感性表示，2020年他參加北市立委補選，對手是何志偉已準備了2年，當時選情緊張，韓國瑜公務繁忙還特別跑上來替他加油打氣，這分恩情永遠放在心裡，現在自己碰到分票危機和困境，感謝韓再度來替他打氣。 眾人激動高呼韓國瑜「我愛你」、陳炳甫凍蒜 。