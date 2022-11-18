國泰航空18日公布10月營運數據，載客量年升逾4倍，載貨量減少兩成。國泰預期全年業績將出現重大虧損。

國泰預期，集團航空公司及附屬公司的下半年業績表現，會較上半年有顯著改善，然而整體2022全年業績仍將虧損。另外，集團聯屬公司預期將出現龐大虧損。整體而言，預期集團將於2022年度有重大虧損。

國泰公布，10月份載客40.09萬人次，年增4.25倍，但相比疫情前2019年10月的水平下跌85.4％。收入乘客千米數年升4.17倍，乘客運載率增44個百分點至73.6％。

10月份，國泰運載10.94萬噸貨物，年減20.1％，與2019年10月相比減少40.2％。月內的貨物收入噸千米數減少25％，運載率下跌13.9個百分點至69％。

今年前十個月，載客人次年增加1.66倍，運力上升20.4％，而收入乘客千米數則上升1.68倍；載貨量下跌11.1％，運力減少21.9％，而貨物收入噸千米數則下跌30.9％。

顧客及商務總裁林紹波表示，香港政府於9月底撤銷抵港人士的強制檢疫要求後，市民外遊意欲顯著上升。10月份上半月的客運需求主要來自飛往曼谷、新加坡和首爾等地的航班。隨著日本於10月11日放寬入境旅遊限制，前往當地的旅遊需求激增。

他稱，國泰已於10月份增加往返亞洲各地，特別是日本多個航點的航班班次，亦恢復了航班服務往來馬德里、米蘭、班加羅爾、杜拜和加德滿都。整體而言，10月份的客運航班運力較9月份增加32％，約為疫情前水平21％。平均每天載客人次由9月份的8,800上升至接近1.3萬人次。10月份的運載率更上升至約74％。

林紹波展望今年底前業務狀況時表示，集團早前公布在10月至12月底期間，會增加約3,000班客運航班，並將能實現於今年底將客運航班運力恢復至疫情前水平約三分一的目標。預料直至今年底的旅遊需求將持續改善，而聖誕期間的旅遊需求亦見正面。香港進一步調整旅遊限制及檢疫措施，因此預期今年下半年將能整體達至經營正現金流。