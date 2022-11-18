台灣國際茶業博覽會今登場，新北市農業局在館內設置「新北好茶展」，主打包種茶、三峽碧螺春及蜜香紅茶及石門鐵觀音等4大特色茶品。（蔡雯如攝）

台灣國際茶業博覽會今登場，新北市農業局在館內設置「新北好茶展」，主打包種茶、三峽碧螺春及蜜香紅茶及石門鐵觀音等4大特色茶品，現場也頒發「2022全國部分發酵茶製茶技術競賽」獎項，新北青農幾乎囊括半數獎項。

農業局指出，市府輔導各茶區特色茶發展，新北好茶展邀約坪林、三峽及石門3大茶區，10攤茶農展示茶品，像是坪林東成茶葉企業有限公司「一茶沏禮盒」，今年在全台17家參賽商品脫穎而出，獲得2022十大飲享禮獎，從茶葉、茶食爆米花、茶梅和蛋捲中任選混搭。

另外，多位茶農也在「2022全國部分發酵茶製茶技術競賽」獲獎，像是坪林區翁依萍獲得條形包種茶組亞軍；淡水區王茂林、新店區周永淯獲得季軍。

新北好茶展也販售「2022新北嚴選美味好禮」，石門「一良茶屋」韻焙茶禮有鐵觀音及紅茶，鐵觀音採用市場少見的龍眼木炭烘焙，焙製過後濃韻且渾厚，茶香回甘且耐泡風味佳；「新北市農會文山茶推廣中心」朕藏茶禮盒則是以包種茶、蜜香紅茶及碧螺春等系列任意組合搭配，外包裝也充滿濃濃東方文化特質。

現場也邀集到5星級製茶廠坪林區鬍鬚茶園、三峽區正全製茶工廠，以及4星級製茶廠三峽天芳製茶廠，民眾可以親訪星級茶師製茶秘辛，有機茶農也到場擺攤，像是「慈心淨源茶」也推出購買有機茶指定商品現享折扣，石門區「香氛莊園」推出新品阿里磅特級紅茶，該茶品有淡雅果香和花香，適合喜愛喝半發酵茶的朋友。

另外，購買新品滿額千元就送阿里磅特級紅茶三角立體茶包一瓶或1包傳統碳焙烏龍茶，另外香氛莊園」與三峽區「谷芳有機茶園」也獲得國際清真驗證，可以滿足穆斯林飲食需求。

農業局長李玟表示，新北市致力營造良好的農業生產環境，吸引青年回流返鄉從事農業，將透過辦理評鑑和製茶技術競賽，展現青農活力，更多活動詳情可於「新北市農業局稼日蒔光」臉書（https://www.facebook.com/agr.ntpc/）查詢。