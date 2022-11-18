受到對流發展旺盛及東北季風影響，氣象局稍早針對宜蘭、花蓮兩地發布大雨特報，而明（19）日天氣與今日相似，各地多雲到晴，有望出現31度高溫，下周日（20日）東北風增強，北部、東部有雨，預估下周二（22）日起全台降雨明顯。氣象主播戴立綱表示，下周六（26日）投票日時，氣溫會再度回暖，西半部將是多雲時晴的天氣。
氣象局資料顯示，明日各地多雲到晴、溫暖穩定，北台灣雲量稍多一些，大台北山區及東半部偶有零星短暫雨，且東北部局部降雨也較為持續，仍要提防大雨。
明日氣溫方面，各地高溫可來到28至31度，中午前後偏熱，東北部雲量偏多、高溫較低，約為26、27度，各地低溫普遍為20至22度，要注意日夜溫差較大。
氣象主播戴立綱指出，下周日（20日）白天東北季風增強，北部、東部有短暫雨，但中南部天氣晴朗；下周一、下周二 （21日、22日）則是東半部降雨量會再提升，西半部天氣晴朗；而到了下周三（23日）過後，雲多有短暫雨。投票日（26日）氣溫會再度上升，東半部有雨，西半部則多雲時晴。
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