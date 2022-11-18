高雄市長陳其邁（左）選前北上台中輔選，18日晚間到南區大慶夜市陪民進黨籍台中市長候選人蔡其昌（右）拜票，受攤商歡迎。（張妍溱攝）

高雄市長陳其邁選前北上台中輔選，18日晚間到南區大慶夜市陪民進黨籍台中市長候選人蔡其昌拜票，逛夜市民眾高喊「高雄加油！」陳其邁所到之處，人氣超旺，大家搶著簽名合照，2人跟夜市攤商握手寒暄，尋求支持。

陳其邁表示，台中跟高雄都是國際都會，無論捷運、產業園區、社會住宅等，都是處於競爭又合作的城市，一個年紀比他小、人緣比他好、有遠見、魄力新好市長，帶領台中跟高雄一起進步，台中好，高雄會好，台灣也會好。

蔡其昌表示，我跟陳其邁選那個五月天的「倔強」其中一句「最美麗的願望，一定最瘋狂」歌詞非常勵志，最美的地方一定最瘋狂，所以這3個多月來900場的演講，這個是最瘋狂，因要打造台中成為最美麗的地方，所以那個要一起要學習歌詞的意境。

陳其邁自嘲，他承認「倔強」沒蔡其昌唱得好聽，自嘆歌聲不如蔡其昌，但是五月天已到高雄開演唱會，希望台中未來加油。

蔡其昌表示，感謝陳其邁百忙之中合體助選，過去陳其邁是行政院副院長，他是立法院副院長，兩人存在監督關係，但是他們的合作遠比監督關係更緊密，兩人曾攜手合作在台中港北堤完成第一座海釣示範區，另外陳其邁擔任高雄市長時，他擔任中華職棒會長，兩人攜手完成中職第六隊，讓台鋼落腳高雄。