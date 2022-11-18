全球第二大虛擬資產交易所FTX聲請破產保護，台灣不少投資人受害，並且關心存於該交易所得虛擬資產遭凍結，該如何於所得稅申報時認列損失扣除。

財政部表示，國內營利事業投資人如有出售或交換其購買之虛擬資產，應依《所得稅法》第24條第1項規定，以其收取之收入減除相關成本費用後計算損益，併計所得額依法課徵營利事業所得稅。

營利事業於境外虛擬資產交易所FTX開立帳戶並持有虛擬資產，倘因FTX聲請破產保護，致債權之一部或全部不能收回，依《營利事業所得稅查核準則》第94條第5款規定，視為實際發生損失，依同條第7款第2目規定取具法院之破產裁定書等相關證明文件，核實認列損失。

財政部說明，國內個人投資人部分，我國個人綜合所得稅是採屬地主義，僅就在我國境內發生的所得課徵所得稅，個人如在境內非經常性買賣虛擬資產的所得，屬《所得稅法》第14條第1項第7類規定之財產交易所得，應以交易時之成交價額，減除原始取得成本及相關費用後之餘額為所得額，併入綜合所得總額課徵所得稅，如果有財產交易損失，可列報財產交易損失特別扣除額，自財產交易所得中扣除。

至個人在海外發生之所得，如其申報戶全年海外所得金額達新台幣100萬元，則應依《所得基本稅額條例》計入基本所得額課徵基本稅額；每一申報戶基本所得額在670萬元以下者，則免依該條例課稅。又依該條例第2條、第12條及所得稅法第9條規定，個人海外財產交易所得應計入基本所得額；其有財產交易損失者，得提供交易的相關證明文件，自同年度海外財產交易所得扣除，扣除數額以不超過該財產交易所得為限。

所稱海外財產交易所得(損失)，指個人非為經常買進、賣出之營利活動而持有的各種海外財產，因買賣或交換而發生的增益(損失)。

財政部提醒，境外虛擬資產交易所FTX宣告破產，導致投資人存放於該交易所之虛擬資產遭凍結一事，請國內投資人應備妥相關虛擬資產取得成本的證明文件，後續投資人的虛擬資產，如有價值減損致交易時產生損失情形，得依前開規定計算損益。