前高雄市長韓國瑜17日晚間在國民黨基隆市長候選人謝國樑的造勢晚會上表示，全基隆有5至6萬弱勢族群，遭基隆市政府發言人游本明痛批是錯誤資訊。對此謝國樑表示，基隆市府不要刻意扭曲，意圖遮蔽忽視弱勢族群的事實。

韓國瑜17日指出，基隆36萬人口中，有5至6萬戶弱勢族群。基隆市政府發言人游本明18日表示，這是完全錯誤資料，請韓國瑜先生要來基隆輔選，拜託請做點功課，不要胡扯。

游本明指出，根據基隆市政府統計，截至111年10月為止，全基隆的低收入戶為2603戶4972人；中低收入戶為1245戶3744人；共計3848戶8716人，約佔基隆市人口2.3％。若按照韓國瑜所說的5至6萬戶，若一戶人口算2人，那就有10至12萬人口，這資訊嚴重錯誤。

對於基隆市府的回應，謝國樑說，他投入公益這幾年，成立了「小愛爸爸公益平台」，了解很多弱勢團體的困境與難處，因此，更未來希望能藉由政府的力量，幫助更多的弱勢團體。

「小愛爸爸，大愛基隆」是韓國瑜17日晚間對謝國樑的期許，本意是要關心基隆的弱勢朋友，但是竟然被基隆市政府與對手刻意扭曲，意圖去遮蔽基隆市政府這幾年來忽視弱勢族群的事實。

謝國樑指出，根據《遠見2022縣市總體暨永續競爭力調查》，基隆市在「公共安全與消防」、「醫療衛生」、「環保與環境品質」等領域，排名皆是全台縣市吊車尾。基隆身心障礙人口比例位居全國之冠，根據衛生福利部109年的統計資料顯示，基隆市領有身心障礙證明者總計有2萬1274人，占基隆總人口比率5.79％。

謝國樑說，基隆市的中低收入戶共計有3848戶8716人，約占基隆市人口2.3％，除此之外，基隆2022年上半年的失業率仍以3.8％和宜蘭、澎湖並列第一，2020年的資料也顯示自殺率更以每十萬人15.5人位居全國第二；離婚率在2019年也仍高居第三，基隆市需要關懷的人數早就遠遠超過5、6萬人，這些數據都是鐵錚錚的事實，更是基隆市政府無法推卸的責任。

謝國樑表示，「引進產業、創造就業、關懷弱勢」是自己這次競選的三大主軸，同為身心障礙家長，也了解多數身心障礙家庭的難處，自己很開心這幾年能跟很多不同的團體合作，不論是公益活動、志工活動等，這些經歷是自己最大的轉變、最大的不同。因此未來擔任市長，會用愛去關懷基隆的每一位市民，溫暖基隆每一個角落，只要有需要幫助的地方，市政府都會在，要把基隆打造成亞洲最有愛的城市。