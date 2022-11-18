日前衛生福利部台中醫院一名患者幼年接受割包皮手術，卻因縫合技術不佳，不但不美觀，勃起時也會產生疼痛，相當困擾；醫師表示，新興的「包皮槍」可以協助患者更快速、安全的進行割包皮手術，也提醒民眾，若沒有造成包莖或是發炎，不一定需要割包皮。

台中醫院泌尿科孫宏舜表示，「割包皮」的問題說大不大，但若手術時未處理得當，容易造成當事人造成困擾；常常有年輕男性在門診諮詢時，詢問醫師是否有割包皮的必要，基本上若沒有造成包莖或是發炎，就不一定要處置。

孫宏舜指出，過去傳統的割包皮手術，患部需要一針一針縫合，若技術不佳，縫合處不但不平整，也會造成術後疼痛，令許多男性患者卻步，更有患者因割完包皮後外觀不佳，造成心理陰影，最後需要求助男性生殖器醫美，反而造成更多的麻煩。

孫宏舜說，新興的「包皮槍」可以依據個人的陰莖大小套用不同尺寸，一次切除包皮，且包皮槍手術時間短、出血少，止血與縫合一次完成，讓手術變得更加安全，改善了不少傳統手術時常遇到的困擾。

孫宏舜建議，有包皮問題困擾的患者，不妨與泌尿科醫師多加討論，找出適合自己的手術方法，同時了解手術的風險，千萬不要因為羞於啟齒而讓問題愈來愈惡化，同時建議民眾盡量找口碑較佳的醫療院所做處理。