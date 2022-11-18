永豐金18日公告，金控將對子公司永豐銀行進行增資100億元，永豐金控將認購永豐銀行私募普通股，上限6.7億股、每股暫定新台幣15元（每股交易價格將不低於目前的淨值每股14.6元），現增認股基準日訂為2023年3月21日。

永豐金控指出，截至2022年10月底，金控股本達1,138億元、銀行股本達903億元。本次增資用途有三：強化資本、提升普通股權益比率，支應營運及業務拓展之資金需求。

永豐金控在2022年10月21日董事會通過現金增資發行普通股，預計募資新台幣100億元，現增規模是繼2014年現增66億元以來最大的一次。

永豐金強調，此次大規模現增主要著眼於在升息環境下，銀行利差擴大，資本強勁有助於銀行提升生息資產規模，以增加利息收益，也有助推展各項業務，進一步增進銀行與金控的獲利水準。

永豐銀今年獲利強勁，永豐銀自結今年前三季稅後淨利120.77億元，較去年同期成長34％，在14家上市櫃金控子銀行中年成長率居冠，年化股東權益報酬率（ROE）達11.74％。受惠於子銀行的獲利貢獻，今年前三季永豐金控的自結稅後淨利，亦是15家上市櫃金控中唯一逆勢成長且續創新高者。