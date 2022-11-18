工業電腦廠磐儀（3594）受惠產品組合優化及匯率因素，帶動第三季毛利率重返「3字頭」高檔水準，較去年同期23％大幅成長，單季EPS 0.64元，創近20季新高。展望後市，公司第四季出貨力道續強，明年業績表現審慎樂觀，看好「產業通訊化」等四大成長動能逐步發酵。

磐儀日前法說會表示，由於第三季營收、獲利顯著提升，單季毛利率提升至31％，較去年同期大增8個百分點，挹注前三季營收達12.07億元，較去年同期增加13％，前三季毛利率為29％，也優於去年同期的26％表現，累計前三季稅後淨利0.94億元，EPS 1.09元。

此外，磐儀前三季產品營收比重，板卡33％，系統 50％，其他17％；區域市場營收比重，以亞太40％最高、歐洲30％、美國24％、其他地區占6％。

磐儀10月營收1.76億元，年增44.02％、月減7.61％，創歷年同期新高，預料第四季延續出貨力道，成長動能可期。展望明年，由於公司項目持續給力，對整體出貨將抱持審慎樂觀看法，且受惠與聯發科、樺漢等策略合作夥伴進行資源共享，有利增加業績成長及成本下降的趨勢。

磐儀指出，公司將持續深耕軌道交通，智慧醫療及ESG相關解決方法，同時在各方面抓住成長的際遇及轉型，看好產品通訊化、產能優化、雲端服務、碳排管理與支持電動車基礎建設為未來四大成長動能。