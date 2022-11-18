台股反彈，資金也逐漸歸隊。投信法人表示，聯準會最新談話仍釋放偏鷹訊息，市場短線上下震盪態勢不變，建議投資人可採定期定額方式，參與長期獲利機會。

華南永昌台灣環境永續高股息指數基金經理人蔣松原指出，今年以來全球市場表現疲弱，台股自高點回落，一度跌深達30％，不過在13,000點來回測試，打底已相對穩固，隨著國際市場釋放樂觀訊號，外資買盤回籠，近期漲勢凌厲。

蔣松原表示，台股今年跌幅已深，從產業面、評價面等角度分析，不少個股投資價值已浮現，建議投資人同步加入企業ESG表現考量，參照企業永續表現，以因應全球呼聲日益高漲的減碳意識，並採取定期定額方式，優選高殖利率、具ESG評鑑依據的基金做防禦性布局，長期投資持續布局。

復華中小精選基金經理人趙建彰表示，目前台股2022年預估台股本益比已降至不到9倍，已來到2005～2006年美國聯準會升息循環末段的低水位之下，顯示台股跌勢已經達到一定程度的滿足點。

趙建彰表示，投資人都想等到市場落底或漲勢確立後再進場，但金融市場瞬息萬變，建議可透過定時定額分批低接台股基金，在市場相對低檔時累積更多單位數，一旦行情反轉向上，便可以相對較低的成本享有長期收益。