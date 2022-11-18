大陸新生代清純小花趙露思憑著甜美臉蛋和空靈氣質，近幾年活躍於戲劇領域，主演多部熱門電視劇，成為家喻戶曉的女演員；趙露思一直以來給觀眾清純可人的印象，最近穿著卻越來越火辣，才穿了性感裸背禮服，今（18日）又以胸前只有蝴蝶結設計的洋裝現身，婀娜多姿身形迷倒不少粉絲。

趙露思從《傳聞中的陳芊芊》到今年夯劇《星漢燦爛》，人氣不斷攀升，每當有新動向都會引起討論；不久前趙露思慶祝24歲生日，才以一套背後只有線條串起的性感洋裝，大秀美背引起討論，今日出席活動一身黑禮服，胸前一個大蝴蝶結設計，微微露酥胸還有腰間一個洞，合身剪裁更讓S曲線被看光。

趙露思穿衣風格越來越辣。（圖／摘自趙露思微博）

才滿24歲就越來越性感的趙露思，曼妙身材讓粉絲都很驚喜，紛紛留言激讚，「最近被辣得不要不要，都快暈了」、「哪個清純妹妹這麼辣」、「辣中帶甜代言人」、「今天又是辣妹了」、「不久前露背，今天胸前蝴蝶結藏小心機啊，偷偷耍性感呢」。

先前趙露思被挖出來過台灣讀大學的照片，當年她在明道大學就讀時尚造型系2年，再到美國西雅圖讀書；趙露思在台讀書期間，還在校園美食街經營餛飩攤，甚至每日一早到市場挑豬肉，好吃到同學、老師都紛紛向她訂購，讓人看到女神日常生活的另一面。