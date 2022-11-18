為強化美國與台灣防衛合作，美國研究與台灣聯合生產武器的構想，擁有許多軍工企業加入的美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）透露，美台合作生產武器最快將於2024年具體落實計劃。目前想法的是生產導彈或彈藥，共享機密性較高的軍事技術亦將成為課題之一。

韓儒伯接受日本《共同社》採訪時表示，考慮到兩岸局勢漸趨緊繃，美國政府內部對於向台灣提供武器的緊急性「具有廣泛的共識」。美方目前正持續向受到俄羅斯進攻的烏克蘭提供武器，他表示，美軍所需的量和向台灣等海外各地提供的部分僅靠美國生產難以補充，因此開始全面探討與台灣聯合生產武器的構想。

他表示，該計劃正處於初期階段，「很有可能的是技術上已確立的包括導彈在內的彈藥」，而非F-35隱形戰機等最尖端武器。據稱，美國政府將花費一年左右時間探討生產武器的內容，2024年應該可以具體落實”。

報導說，為了與台灣共享機密性較高的軍事技術，實現聯合生產需獲美國務院批准。在美國的國防企業中，也對與台灣聯合生產從而壯大市場表示歡迎，但也有對共享機密技術上感到比較為難，台灣方面能否完善充分的保密機制也成為課題。

韓儒伯認為，正如智慧手機用到了多國技術一樣，在美台的武器聯合生產方面也有可能用到日本的技術。

報導說，美台商會將邀請防務部門和軍工業相關人士召開年度大會，與美台的防務合作建立深厚的關係。