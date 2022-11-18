民進黨台北市長候選人陳時中近來不管去哪裡掃街拜票，偶爾會遇到被嗆的情形。中天新聞針對「陳時中掃街拜票，接連被嗆，你想嗆他什麼？」進行街訪，結果很多民眾說，「陳時中落跑參選這件事情，應該要說清楚」。其中年輕人則補槍表示，「防疫真的不行」、「他沒有把這些疫情都解決掉，然後又要跑去選市長這部分」。

中天新聞《盧秀芳辣晚報》今(18日)派出記者針對「陳時中掃街拜票，接連被嗆，你想嗆他什麼？」進行街訪。有一位婦人直言，「陳時中不用講了，爛到爆，要講他，指揮官的時候，擋那個疫苗就很不對了」。

一位正妹則表示，「防疫真的不行，然後只是說爛話而已呀，誰會去挺他？台北市幾乎沒有人，連我周遭的人都不可能挺陳時中」。還有年輕人認為，「做到一半，然後就去選舉的關係吧，可能要做完指揮官」、「我也不喜歡會做一半就跑的人」、「他沒有把這些疫情都解決掉，然後又要跑到去選市長這部分」。

當記者問到「對陳時中的印象？」時，一位婦人說，「就是做得不好」，另外一位婦人則直言，「就會抹黑人家，還有上次哪個疫苗，對他很感冒」。