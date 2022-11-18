桃園市新屋區綠色隧道位於永安漁港旁，全長約4公里，是許多民眾騎單車體驗濱海風情的熱門景點，但啟用15年路面未經全面翻修，部分路段出現坑洞與裂縫。市府與台灣營建研究院合作，回收廢棄輪胎，摻入瀝青原油後與熱料拌合並重鋪路面，翻修工程已竣工。工務局表示，這是全台首例將廢輪胎應用在自行車道的工程，降低成本也具環保意義，使用時程更耐久，提供遊客全新舒適的鐵馬遊程體驗。

新屋綠色隧道北連永安漁港，南接新竹新豐，與沿海豐富的天然生態環境渾然天成，已成北台灣頗具規模的自行車專用道。新屋區公所表示，綠色隧道修繕預算經費共2810萬元，重鋪長度約4公里，總面積約25000平方公尺，目前已竣工啟用。

工務局指出，這次工程與財團法人台灣營建研究院合作，透過專業輔導完成橡膠瀝青鋪面的自行車道，回收將近4000顆廢棄輪胎，採用環保署認證的橡膠輪胎處理製程，摻入瀝青原油後與熱料拌合，材料兼具減振、抗磨與抗噪特性，協助新屋區公所完成重舖工程。

工務局提到，這也是全台首例將廢輪胎應用在自行車道的工程，與傳統瀝青鋪的道路相比，使用壽命相對更耐久、更降噪、更柔性，具環保意義，融入綠色隧道特色。

市議員陳睿生說，綠色隧道啟用多年未經全面翻修，路面品質下滑，如今道路改善有新風貌，安全性大增，盼能完善遊客騎車體驗，增加二訪意願。