本周台股震盪攻堅走勢，各類股強弱有別，以半導體類指數上漲8.64％最強勢，以食品類指數下跌1.27％最弱勢。國票投顧預期下周指數在14,100-14,700點區間震盪，下周看好五大題材類股，包含：矽智財股、記憶體股、遊戲股、生技股、觀光股等。

國票投顧彙整資訊分析指出，近期四項國際利多因素：

1.九合一選前最後一週，政策概念股有機會表現。

2.2022 FIFA世足賽開打，面板、運動鞋及紡纖等世足賽概念股有望表現。

3.台股持穩5日均線之上，現階段偏多態勢未變。

4.本波漲勢大盤融資餘額不增反減，維持1,650億元左右的偏低水位，意味籌碼相對穩定。

另要留意三項國內外利空因素：

1.美國最新公布的數據顯示勞動表現尚佳，且近日多位聯準會官員釋出升息看法，以致原本市場的樂觀氛圍有所降溫。

2.美國2年期及10年期債殖利率曲線倒掛加劇，增添經濟衰退疑慮。

3.台股指數來到半年線附近轉趨震盪，高檔調節壓力恐增。