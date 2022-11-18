台北市議員第3選區（松山、信義）有16名選將搶9席，今天北市選委會舉行第三選區公辦政見發表會，多名候選人聚焦都更議題，提出降低公辦都更90％門檻，社宅周邊也要都更，增加都市更新處員額等。

國民黨議員王鴻薇表示，校舍改建釋出空間給社區EOD，而都更是老問題，公辦都更門檻90％，應該降低公辦都更門檻。民進黨議員許淑華認為，社宅周邊也要都更，讓完整街廓有更好發展，容積獎勵回饋應該增加托老、托育空間，租金補貼政策會積極協助，放寬老舊社區附掛電梯政策。

國民黨議員候選人詹為元指出，都更議題刻不容緩，未來增加都市更新處員額，市府扮演建商與民眾間的第三者。另外應該增加公立托嬰中心，自行車應退出人行道，在寬的人行道也可自行設立自行車專用道。

民進黨議員候選人張文潔主打「新手媽媽」身份，認為公托全免費，私拖全補助，降低師生比提升幼兒照顧品質，增加婦幼停車格，打造托育環境。

國民黨議員徐巧芯提及，過去大巨蛋鋼筋掉落，她要求市府嚴格把關，後來遠雄遭到開罰，未來會持續蓋好成為商場、電影院、球場，未來大巨蛋安全更要嚴格把關，並提出親子運動中心。南松山再生計畫。

民眾黨候選人楊寶楨表示，對於商圈引進大型活動幫助商圈夜市，如明年台灣燈節在信義區，導入對人流、金流，大型活動有機會一季做一次。並主張社宅採用輪候制。

以「蜂蜜檸檬」一砲而紅的無黨籍候選人吳蕚洋重提自己4年前參選市長，首要任務推廣蜂蜜檸檬養身之法，除了蜂蜜檸檬，這次他要介紹番茄，烹煮會破壞營養，用蜂蜜檸檬加番茄，在加適量的食用油，放入果汁機打三分鐘，每天喝，喝了半年發現聲音變好聽了、人也變年輕，手關節處的脂肪瘤正在消失中，這個發現與發明提供給全世界參考，相信未來天然食物會變成醫學主流。

吳蕚洋最後說，市長基本條件是謙虛、有良好教養，努力溝通願意接受好的意見，不要有不良嗜好，相信3人有一人叫符合，他用費玉清的一首歌給大家暗示，他高歌《晚安曲》，最後還改編歌詞大唱「晚安，晚安，讓我們在台北市議會見」，他問，大家猜得到是誰嗎？請大家支持「愛江山更愛人民」的吳蕚洋。